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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Local Deep Research 构建什么

Local Deep Research 是一个开源AI研究助手，在GitHub上拥有超过7,200颗星，可以在您自己的基础设施上运行多步骤研究工作流。它规划查询、从网络上收集来源、填补空白，并生成带引用的报告 — 与商业深度研究产品模式相同，但您可以完全控制使用哪个模型和哪个搜索引擎来完成工作。

此部署将 Local Deep Research 连接到您首选的云LLM提供商 — OpenRouter、OpenAI、Anthropic 或任何兼容OpenAI的端点 — 并附带 SearXNG 作为尊重隐私的搜索后端，因此研究查询和聚合来源会保留在您的VPS上，而模型推理则针对您选择的前沿提供商运行。

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Local Deep Research 的主要功能

迭代深度研究

规划查询，跟进不足之处，并将来源整合为带有引用的结构化报告，而非一次性答案。

云LLM提供商

支持 OpenRouter、OpenAI、Anthropic 以及任何兼容 OpenAI 的端点——无需重启容器即可从网页用户界面切换提供商和模型。

私密搜索后端

搭载 SearXNG，因此研究查询会从数十个搜索引擎中聚合，而不会将其暴露给商业跟踪器。

您的数据始终保留在您这里

研究历史、生成的报告和配置都存储在您的VPS上 — 只有模型推理调用会离开服务器，并在传输过程中加密后发送到您选择的提供商。

引用的、可导出的报告

每一项主张都可追溯到其来源，以便报告可以被审查、验证和导出，供下游使用。

Web端配置

模型提供商、API 密钥和搜索设置通过内置设置页面进行管理 — 无需在服务器上编辑配置文件。

为什么要在 Hostinger 上运行 Local Deep Research

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预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。

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内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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值得信赖的 Docker VPS 主机

Gad Iradufasha
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我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀

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终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。

Omkar
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。

Sylvain
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非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。

Herriman
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Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。

Martin K
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这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。

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