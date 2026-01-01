Local Deep Research 是一个开源AI研究助手，在GitHub上拥有超过7,200颗星，可以在您自己的基础设施上运行多步骤研究工作流。它规划查询、从网络上收集来源、填补空白，并生成带引用的报告 — 与商业深度研究产品模式相同，但您可以完全控制使用哪个模型和哪个搜索引擎来完成工作。

此部署将 Local Deep Research 连接到您首选的云LLM提供商 — OpenRouter、OpenAI、Anthropic 或任何兼容OpenAI的端点 — 并附带 SearXNG 作为尊重隐私的搜索后端，因此研究查询和聚合来源会保留在您的VPS上，而模型推理则针对您选择的前沿提供商运行。