一键安装部署本地深度研究。
自托管的AI研究助手，利用云端LLM提供商运行迭代式深度研究工作流。
为 Local Deep Research 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Local Deep Research 构建什么
Local Deep Research 是一个开源AI研究助手，在GitHub上拥有超过7,200颗星，可以在您自己的基础设施上运行多步骤研究工作流。它规划查询、从网络上收集来源、填补空白，并生成带引用的报告 — 与商业深度研究产品模式相同，但您可以完全控制使用哪个模型和哪个搜索引擎来完成工作。
此部署将 Local Deep Research 连接到您首选的云LLM提供商 — OpenRouter、OpenAI、Anthropic 或任何兼容OpenAI的端点 — 并附带 SearXNG 作为尊重隐私的搜索后端，因此研究查询和聚合来源会保留在您的VPS上，而模型推理则针对您选择的前沿提供商运行。
Local Deep Research 的主要功能
迭代深度研究
规划查询，跟进不足之处，并将来源整合为带有引用的结构化报告，而非一次性答案。
云LLM提供商
支持 OpenRouter、OpenAI、Anthropic 以及任何兼容 OpenAI 的端点——无需重启容器即可从网页用户界面切换提供商和模型。
私密搜索后端
搭载 SearXNG，因此研究查询会从数十个搜索引擎中聚合，而不会将其暴露给商业跟踪器。
您的数据始终保留在您这里
研究历史、生成的报告和配置都存储在您的VPS上 — 只有模型推理调用会离开服务器，并在传输过程中加密后发送到您选择的提供商。
引用的、可导出的报告
每一项主张都可追溯到其来源，以便报告可以被审查、验证和导出，供下游使用。
Web端配置
模型提供商、API 密钥和搜索设置通过内置设置页面进行管理 — 无需在服务器上编辑配置文件。
为什么要在 Hostinger 上运行 Local Deep Research
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
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