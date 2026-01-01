一键部署 Paperless-ngx。
开源文档管理系统，可扫描、OCR索引并将您的文件归档到一个完全可搜索的数字图书馆中。
为 Paperless-ngx 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Paperless-ngx 构建什么
Paperless-ngx 是一个社区维护的文档管理系统，它将纸质文件转化为可搜索、有组织的数字档案。它自动对扫描图像和 PDF 进行 OCR 处理、分类文档并应用标签，这样每张发票、合同和收据都可以通过内容即时查找。Gotenberg 和 Apache Tika 处理标准 OCR 管道会遗漏的 Office 文档和复杂格式。
在您的 VPS 上自托管 Paperless-ngx 可以将敏感的财务记录、合同和个人文档保存在您自己的基础设施上——绝不会在第三方云上。专用的 VPS 资源确保即使对于大量文档批次也能进行快速 OCR 处理，而持久卷则在更新和重启期间保护您的整个档案和数据库。
Paperless-ngx 的主要功能
自动 OCR 索引
每个上传的文档都会通过OCR自动扫描，以便其全文在上传后的几秒钟内被索引和搜索，无论它是以PDF还是扫描图像的形式上传。
智能分类
Paperless-ngx 从您的组织模式中学习，并根据内容自动应用标签、通讯员和文档类型，将手动分类减少到几乎为零。
全文搜索
搜索您档案中所有文档的完整内容，通过按日期、标签、通讯方和文档类型进行高级筛选，以实现精确检索。
多用户访问
细粒度权限控制允许多个用户通过基于角色的访问权限共享同一存档，使其同样适用于小型团队和家庭用户。
办公文档支持
Gotenberg 和 Apache Tika 集成可处理 Word、Excel 和其他 Office 格式以及 PDF 和图像，为您提供一个适用于所有文档类型的存档。
为什么要在 Hostinger 上运行 Paperless-ngx
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
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