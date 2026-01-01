Paperless-ngx 是一个社区维护的文档管理系统，它将纸质文件转化为可搜索、有组织的数字档案。它自动对扫描图像和 PDF 进行 OCR 处理、分类文档并应用标签，这样每张发票、合同和收据都可以通过内容即时查找。Gotenberg 和 Apache Tika 处理标准 OCR 管道会遗漏的 Office 文档和复杂格式。

在您的 VPS 上自托管 Paperless-ngx 可以将敏感的财务记录、合同和个人文档保存在您自己的基础设施上——绝不会在第三方云上。专用的 VPS 资源确保即使对于大量文档批次也能进行快速 OCR 处理，而持久卷则在更新和重启期间保护您的整个档案和数据库。