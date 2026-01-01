BugSink 是一个自托管的错误跟踪平台，可实时捕获、分组并显示您服务中的应用程序异常。它使用 Django 和 Python 构建，提供开发团队快速诊断和解决问题所需的堆栈跟踪、错误上下文和重复数据删除功能，而无需将敏感调试信息发送给第三方服务。

在您自己的 VPS 上自托管可消除按错误量计费的定价，消除受监管行业的数据驻留问题，并让您将错误跟踪直接与现有基础设施集成。此部署将 BugSink 与 MySQL 配对，用于持久错误存储，并在首次启动时自动创建一个管理员用户。