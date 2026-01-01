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8 个vCPU 内核
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每个套餐都包含您所需的一切以及更多

Docker 管理器
快速访问容器日志
一键更新
AMD EPYC 处理器
NVMe SSD存储
1 Gbps 网络速度
公共 API
全球数据中心
免费域名一年
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 BugSink 构建什么

BugSink 是一个自托管的错误跟踪平台，可实时捕获、分组并显示您服务中的应用程序异常。它使用 Django 和 Python 构建，提供开发团队快速诊断和解决问题所需的堆栈跟踪、错误上下文和重复数据删除功能，而无需将敏感调试信息发送给第三方服务。

在您自己的 VPS 上自托管可消除按错误量计费的定价，消除受监管行业的数据驻留问题，并让您将错误跟踪直接与现有基础设施集成。此部署将 BugSink 与 MySQL 配对，用于持久错误存储，并在首次启动时自动创建一个管理员用户。

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你可以用 {name} 构建什么

BugSink 的主要功能

自动错误分组

对相似的异常进行去重和聚类，以便您的团队看到一个可操作的问题，而不是数千个相同的警报淹没仪表板。

详细堆栈跟踪

捕获每次错误发生时的完整堆栈跟踪，包括源上下文和变量状态，为开发人员提供重现和修复错误所需的一切。

多语言 SDK 支持

与多种编程语言和框架中的流行SDK集成，这样你就可以将所有服务中的错误汇集到一个地方。

实时通知

警报在新错误类型被检测到的那一刻触发，使团队能够在问题恶恶化并影响更多用户之前做出响应。

完全数据主权

所有错误数据、堆栈跟踪和用户上下文都保留在您的VPS上，满足合规性要求，并防止敏感信息离开您的基础设施。

为什么要在 Hostinger 上运行 BugSink

一键启动

预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。

一键启动

值得信赖的安全保障

利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。

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内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。

Sylvain
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非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。

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Martin K
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这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。

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