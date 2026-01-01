一键安装部署 Restreamer。
开源直播服务器，可从任何来源摄取视频，并同时推送到 YouTube、Twitch 和自定义 RTMP 端点。
为 Restreamer 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Restreamer 构建什么
Restreamer 是一个由 datarhei 开发的开源直播流媒体服务器，它通过易于访问的网页界面提供企业级流媒体功能。它从网络摄像头、IP 摄像机和直播源接收视频，并在 RTMP、HLS、SRT 和 WebRTC 协议之间进行转换，同时将单一来源的视频分发到多个平台——YouTube、Twitch、Facebook Live 或任何自定义 RTMP 目的地。
自托管 Restreamer 消除了商业多流媒体服务的月费，并使视频流完全脱离第三方平台，这对于内部培训、私人活动或预发布公告等机密广播至关重要。专用 VPS 带宽可确保稳定的比特率和一致的流媒体质量，这是共享托管环境无法保证的。
Restreamer 的主要功能
多平台流媒体
将单个视频源同时推送到 YouTube、Twitch、Facebook Live 和自定义 RTMP 端点，而无需运行多个编码器实例。
协议转换
接受 RTMP、SRT 或其他摄取格式，并输出 HLS、WebRTC 或 RTMP，以便任何观看设备或平台都能接收您的流。
自动重新连接
无需人工干预即可处理网络掉线和源中断，确保广播在瞬时故障期间持续运行。
Web端管理
通过浏览器界面配置源、目标和编码设置，无需命令行知识或复杂的流媒体软件设置。
流媒体录制
将直播直接存档到持久存储，以便进行活动后重播、合规性保留或内容再利用，无需额外服务。
为什么要在 Hostinger 上运行 Restreamer
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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