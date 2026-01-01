Restreamer 是一个由 datarhei 开发的开源直播流媒体服务器，它通过易于访问的网页界面提供企业级流媒体功能。它从网络摄像头、IP 摄像机和直播源接收视频，并在 RTMP、HLS、SRT 和 WebRTC 协议之间进行转换，同时将单一来源的视频分发到多个平台——YouTube、Twitch、Facebook Live 或任何自定义 RTMP 目的地。

自托管 Restreamer 消除了商业多流媒体服务的月费，并使视频流完全脱离第三方平台，这对于内部培训、私人活动或预发布公告等机密广播至关重要。专用 VPS 带宽可确保稳定的比特率和一致的流媒体质量，这是共享托管环境无法保证的。