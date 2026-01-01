Apache SkyWalking是一个CNCF成员项目，为云原生和分布式系统提供端到端的可观测性。它通过eBPF收集分布式追踪、服务指标、日志关联和持续剖析——为工程团队提供其整个技术栈的统一视图，无需将不同的工具拼凑在一起。内置的拓扑图和告警功能使其能够轻松识别延迟热点、依赖故障和异常，并在它们升级之前进行处理。

此部署将SkyWalking OAP服务器与BanyanDB（SkyWalking的原生时序存储引擎）配对，无需外部Elasticsearch或其他数据库。自托管让您完全控制您的遥测数据——追踪负载、服务性能指标和剖析结果完全保留在您自己的基础设施上，没有按span计费的费用。