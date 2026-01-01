Deploy Apache SkyWalking in one click installation.
Open-source APM platform for distributed tracing, metrics, logs, and eBPF-based profiling across microservices.
为 Apache SkyWalking 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Apache SkyWalking 构建什么
Apache SkyWalking是一个CNCF成员项目，为云原生和分布式系统提供端到端的可观测性。它通过eBPF收集分布式追踪、服务指标、日志关联和持续剖析——为工程团队提供其整个技术栈的统一视图，无需将不同的工具拼凑在一起。内置的拓扑图和告警功能使其能够轻松识别延迟热点、依赖故障和异常，并在它们升级之前进行处理。
此部署将SkyWalking OAP服务器与BanyanDB（SkyWalking的原生时序存储引擎）配对，无需外部Elasticsearch或其他数据库。自托管让您完全控制您的遥测数据——追踪负载、服务性能指标和剖析结果完全保留在您自己的基础设施上，没有按span计费的费用。
Apache SkyWalking 的主要功能
分布式追踪
捕获跨微服务的完整请求跟踪，通过自动上下文传播，揭示服务依赖关系和每次操作的延迟细分。
eBPF 性能剖析
使用eBPF进行持续的CPU和内存性能分析，无需修改代码即可探测运行中的进程，从而在生产环境中精确定位热点，且无采样开销。
服务拓扑图
自动生成的实时拓扑图显示了您的架构中每个服务之间的调用关系、错误率和吞吐量。
日志关联
将日志条目关联到生成它们的跟踪跨度，这样您就可以从失败的请求中直接跳转到相关的日志行，而无需手动搜索。
Native BanyanDB Storage
BanyanDB is SkyWalking's purpose-built time-series store, delivering high write throughput and efficient range queries without requiring Elasticsearch.
为什么要在 Hostinger 上运行 Apache SkyWalking
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
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非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
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