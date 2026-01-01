Nexterm 是一个开源的服务器管理平台，它将 SSH 终端会话、VNC 桌面和 RDP 连接整合到一个可通过浏览器访问的界面中。与需要本地客户端的传统远程访问工具不同，Nexterm 运行在您的 VPS 上，为您提供一个可通过任何带有浏览器的设备访问的完整连接中心。

在您自己的 VPS 上自托管 Nexterm 意味着您的服务器凭据和会话数据永远不会离开您的基础设施。内置的 SFTP 文件管理器、会话录制、监控以及对组织和 2FA 的支持，使其成为替代同时使用多个 SSH 客户端、VNC 查看器和 RDP 工具的实用选择。