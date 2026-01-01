Sonatype Nexus 仓库管理器是行业标准的制品仓库，用于存储、组织和分发跨所有主流包格式的构建制品。它作为 Maven Central、npm、PyPI、Docker Hub 和数十个其他注册表的通用代理缓存，显著减少外部下载并加速构建。

在您自己的 VPS 上自托管 Nexus，让您能够完全控制制品存储、访问策略和安全扫描。团队可以获得所有依赖项（无论是公共的还是私有的）的单一真实来源，而无需按席位付费或受云存储限制。