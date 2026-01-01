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AMD EPYC 处理器
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Nexus Repository Manager 构建什么

Sonatype Nexus 仓库管理器是行业标准的制品仓库，用于存储、组织和分发跨所有主流包格式的构建制品。它作为 Maven Central、npm、PyPI、Docker Hub 和数十个其他注册表的通用代理缓存，显著减少外部下载并加速构建。

在您自己的 VPS 上自托管 Nexus，让您能够完全控制制品存储、访问策略和安全扫描。团队可以获得所有依赖项（无论是公共的还是私有的）的单一真实来源，而无需按席位付费或受云存储限制。

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你可以用 {name} 构建什么

Nexus Repository Manager 的主要功能

通用格式支持

从一个实例托管和代理 Maven、npm、NuGet、PyPI、Docker、Helm、Go 以及更多格式。

代理和缓存

在本地缓存远程工件，以便构建永不失败，因为上游注册表速度慢或不可用。

私有仓库

发布专有库和 Docker 镜像到具有细粒度访问控制的私有托管仓库。

组件搜索

对所有存储库进行全文搜索，使开发人员能够快速查找特定工件版本及其元数据。

基于角色的访问

为每个仓库定义细粒度权限，以便团队只能查看和发布到他们拥有的仓库。

为什么要在 Hostinger 上运行 Nexus Repository Manager

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在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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