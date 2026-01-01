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开源开发者平台，可将脚本转化为内部工具、定时工作流和自动生成的UI。

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AMD EPYC 处理器
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Windmill 构建什么

Windmill 是一个开源的开发者平台，可以将用 Python、TypeScript、Go、Bash 和 SQL 编写的脚本转换为具有自动生成的 Web UI、可调度工作流和可调用 REST API 的内部工具。它通过直接从脚本签名生成界面，消除了构建管理面板和内部仪表板的样板工作。

在 VPS 上自托管 Windmill 可将所有内部工具代码和数据保留在您的基础设施内。随附的 worker 服务在隔离环境中执行作业，PostgreSQL 存储工作流状态和运行历史，而密钥管理器则处理 API 密钥和凭据，无需将其硬编码到脚本中。

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你可以用 {name} 构建什么

Windmill 的主要功能

多语言脚本

使用 Python、TypeScript、Go、Bash 或 SQL 编写自动化脚本 — Windmill 负责处理执行、依赖项和沙盒。

自动生成的用户界面

Windmill 自动根据脚本参数类型生成 Web 表单和用户界面，以便非开发人员无需代码即可运行工具。

工作流构建器

将脚本串联成多步骤工作流，支持条件分支、循环和并行执行，并使用可视化DAG编辑器。

Cron 调度器

在cron计划或事件触发器上运行脚本和工作流，而无需管理单独的cron基础设施。

密钥管理

将 API 密钥、密码和令牌存储为加密变量，供脚本访问，而无需将其嵌入代码中。

为什么要在 Hostinger 上运行 Windmill

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在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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