Windmill 是一个开源的开发者平台，可以将用 Python、TypeScript、Go、Bash 和 SQL 编写的脚本转换为具有自动生成的 Web UI、可调度工作流和可调用 REST API 的内部工具。它通过直接从脚本签名生成界面，消除了构建管理面板和内部仪表板的样板工作。

在 VPS 上自托管 Windmill 可将所有内部工具代码和数据保留在您的基础设施内。随附的 worker 服务在隔离环境中执行作业，PostgreSQL 存储工作流状态和运行历史，而密钥管理器则处理 API 密钥和凭据，无需将其硬编码到脚本中。