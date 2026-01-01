LibreBooking 是 Booked Scheduler 的一个社区驱动分支，它将任何网络浏览器变成一个自助式预订台，用于预订房间、车辆、实验室设备、体育设施或任何其他共享资源。日历式可用性视图、重复预订、审批工作流和配额让组织能够用结构化的预订系统取代电子表格和共享收件箱。

在您自己的 VPS 上自托管 LibreBooking 可以让预订数据、成员联系方式和使用历史完全由您控制，无需按用户付费，也无需依赖第三方 SaaS 日历。捆绑的 MariaDB 数据库可在重启后持久保存每个预订、组和附件定义。