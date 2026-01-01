一键安装部署 Evolution API。
用于构建聊天机器人、自动化和客户消息集成的开源 WhatsApp 商业 API 网关。
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每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Evolution API 构建什么
Evolution API 是一个开源平台，提供全面的 REST API 用于 WhatsApp 消息自动化。它基于 Baileys 库构建，允许开发者连接 WhatsApp 账户、发送和接收消息、管理联系人，并触发 webhook 进行实时事件处理——所有这些都无需为非云 API 连接支付昂贵的官方 API 费用。
在您的 VPS 上自托管 Evolution API 可将所有客户对话数据保留在您自己的基础设施上，确保符合数据保护法规，并消除按消息计费的成本，从而避免商业提供商在大规模使用时变得昂贵。随附的 PostgreSQL 数据库和 Redis 缓存为生产工作负载提供可靠的持久性和高吞吐量的消息处理能力。
Evolution API 的主要功能
多实例管理
从单一部署连接和管理多个WhatsApp号码，每个实例都通过API独立隔离和控制。
聊天机器人集成
Typebot、Chatwoot 和 OpenAI 的原生连接器支持无代码聊天机器人构建和 AI 驱动的自动化对话在 WhatsApp 上。
Webhook 事件系统
实时 Webhook 会在消息、连接和群组事件发生时立即将其传递到您的应用程序，从而实现即时自动化响应。
工作流自动化
兼容 n8n 和其他自动化平台，无需自定义代码即可构建复杂的多步骤消息工作流。
RESTful API
简洁的HTTP/JSON API，带有二维码认证，使将WhatsApp消息功能集成到任何应用程序或服务中变得简单。
为什么要在 Hostinger 上运行 Evolution API
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。