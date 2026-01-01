Evolution API 是一个开源平台，提供全面的 REST API 用于 WhatsApp 消息自动化。它基于 Baileys 库构建，允许开发者连接 WhatsApp 账户、发送和接收消息、管理联系人，并触发 webhook 进行实时事件处理——所有这些都无需为非云 API 连接支付昂贵的官方 API 费用。

在您的 VPS 上自托管 Evolution API 可将所有客户对话数据保留在您自己的基础设施上，确保符合数据保护法规，并消除按消息计费的成本，从而避免商业提供商在大规模使用时变得昂贵。随附的 PostgreSQL 数据库和 Redis 缓存为生产工作负载提供可靠的持久性和高吞吐量的消息处理能力。