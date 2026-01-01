SENAITE 是一个免费的开源实验室信息管理系统，它基于 Plone 应用服务器构建，被全球的诊断实验室、生物样本库、研究中心和公共卫生项目所使用。它管理着完整的分析生命周期，包括样本注册、工作表规划、结果录入、验证、发布和证书生成。

在 VPS 上自托管 SENAITE 可以将敏感的实验室数据、仪器集成和患者记录置于组织的直接控制之下。它没有按席位收费的许可费，没有供应商锁定，并且提供完整的源代码访问权限，用于审计、定制以及 ISO/IEC 17025 认证等法规遵从性工作。