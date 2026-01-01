一键安装部署 TrailBase。
开源的 Firebase 替代品，具备类型安全的 API、实时订阅、身份验证和管理界面，全部集成在单个可执行文件中。
为 TrailBase 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 TrailBase 构建什么
TrailBase 是一个亚毫秒级、单一可执行文件的 Firebase 替代方案，它基于 Rust、SQLite 和 Wasmtime 构建。它将类型安全的 REST 和实时 API、基于 JWT 的 OAuth2 提供商身份验证、用于自定义服务器逻辑的内置 WebAssembly 运行时以及一个精美的管理仪表板打包到一个二进制文件中——因此，一个完整的后端可以作为一个单一进程运行，无需操作外部数据库。
在您自己的 VPS 上自托管 TrailBase，可以将用户记录、应用程序数据和身份验证令牌完全置于您的控制之下，消除按请求计费的 BaaS 定价，并通过本地 SQLite 存储为您提供可预测的延迟。适用于 TypeScript、Dart、Python、Rust、Go、Swift、Kotlin 和 C# 的客户端 SDK 使其易于与 Web 和移动应用程序集成。
TrailBase 的主要功能
类型安全 API
在管理界面中定义集合，TrailBase 自动生成带有 JSON Schema 的类型安全的 REST 端点，从而无需编写脆弱的手动 CRUD 代码。
实时订阅
推送式实时API让客户端能够订阅记录更改，并在无需轮询的情况下保持同步，是协作和实时更新应用的理想选择。
WebAssembly 运行时
运行使用 JavaScript、Rust 或 Go 编写的自定义服务器端逻辑，作为沙盒 WASM 组件，无需重建或重启服务器。
内置认证
电子邮件/密码注册加上 Google 和 Discord 等 OAuth2 提供商，使用 JWT 和刷新令牌开箱即用 — 无需单独的身份服务。
管理员仪表盘
一个集成的Web UI让您无需手动编写SQL或REST调用，即可管理表格、浏览记录、配置认证和检查日志。
SQLite 上的单一二进制
所有内容都运行在一个由SQLite支持的Rust可执行文件上，因此部署保持简单，查询保持快速，无需独立的数据库服务器。
为什么要在 Hostinger 上运行 TrailBase
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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