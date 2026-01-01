TrailBase 是一个亚毫秒级、单一可执行文件的 Firebase 替代方案，它基于 Rust、SQLite 和 Wasmtime 构建。它将类型安全的 REST 和实时 API、基于 JWT 的 OAuth2 提供商身份验证、用于自定义服务器逻辑的内置 WebAssembly 运行时以及一个精美的管理仪表板打包到一个二进制文件中——因此，一个完整的后端可以作为一个单一进程运行，无需操作外部数据库。

在您自己的 VPS 上自托管 TrailBase，可以将用户记录、应用程序数据和身份验证令牌完全置于您的控制之下，消除按请求计费的 BaaS 定价，并通过本地 SQLite 存储为您提供可预测的延迟。适用于 TypeScript、Dart、Python、Rust、Go、Swift、Kotlin 和 C# 的客户端 SDK 使其易于与 Web 和移动应用程序集成。