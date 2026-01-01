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Docker 管理器
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AMD EPYC 处理器
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全球数据中心
免费域名一年
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Docmost 构建什么

Docmost 是一个现代化的、开源的 Notion 和 Confluence 替代品，专为需要实时协作编辑而又不想牺牲云托管平台隐私的团队设计。多个用户可以同时编辑同一页面，并实现无冲突同步，而空间则在团队、项目或部门之间提供了清晰的隔离。

在您的 VPS 上自托管 Docmost 意味着您的内部文档、架构决策和敏感知识库内容永远不会离开您的基础设施。随附的 PostgreSQL 数据库和 Redis 缓存提供了协作编辑所需的性能和可靠性，持久存储可确保您的文档在更新后仍然安全。

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你可以用 {name} 构建什么

Docmost 的主要功能

实时协同编辑

多名团队成员可以同时编辑同一页面，实现无冲突同步，感觉即时且自然。

内置图表

Draw.io、Excalidraw 和 Mermaid 可直接在编辑器中使用，因此可视化文档可以与书面内容并存。

天基组织

通过独立的空间，按团队、项目或部门划分内容，每个空间都拥有自己的成员和权限设置。

细粒度权限

用户组和页面级访问控制让您能够与组织内适当的人分享适当的内容。

完整版本历史记录

每次更改都会被记录，因此您可以查看过去的修订，或随时恢复任何页面的先前版本。

为什么要在 Hostinger 上运行 Docmost

一键启动

预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。

一键启动

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利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。

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内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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值得信赖的 Docker VPS 主机

Gad Iradufasha
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我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。

Maxim Shishkin
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Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀

Noel
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终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。

Omkar
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。

Sylvain
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非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。

Herriman
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Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。

Martin K
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这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。

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