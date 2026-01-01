Docmost 是一个现代化的、开源的 Notion 和 Confluence 替代品，专为需要实时协作编辑而又不想牺牲云托管平台隐私的团队设计。多个用户可以同时编辑同一页面，并实现无冲突同步，而空间则在团队、项目或部门之间提供了清晰的隔离。

在您的 VPS 上自托管 Docmost 意味着您的内部文档、架构决策和敏感知识库内容永远不会离开您的基础设施。随附的 PostgreSQL 数据库和 Redis 缓存提供了协作编辑所需的性能和可靠性，持久存储可确保您的文档在更新后仍然安全。