GitLab 社区版是一个一体化的 DevOps 平台，它将 Git 仓库托管、CI/CD 自动化、问题跟踪、代码审查和容器注册表集成到一个单一的自托管应用程序中。它消除了集成多个独立工具的需要，并为团队提供了一个完全由组织控制的完整软件开发生命周期平台。

自托管 GitLab 消除了按用户计费的定价模式，并将源代码、CI/CD 密钥和安全扫描结果保留在您自己的基础设施上。注意：首次启动需要 3-10 分钟，因为所有内部服务都在初始化——在此期间出现 502 错误是正常的。建议小型团队部署至少需要 2 个 CPU 核心和 4 GB 内存。