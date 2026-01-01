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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 GitLab 构建什么

GitLab 社区版是一个一体化的 DevOps 平台，它将 Git 仓库托管、CI/CD 自动化、问题跟踪、代码审查和容器注册表集成到一个单一的自托管应用程序中。它消除了集成多个独立工具的需要，并为团队提供了一个完全由组织控制的完整软件开发生命周期平台。

自托管 GitLab 消除了按用户计费的定价模式，并将源代码、CI/CD 密钥和安全扫描结果保留在您自己的基础设施上。注意：首次启动需要 3-10 分钟，因为所有内部服务都在初始化——在此期间出现 502 错误是正常的。建议小型团队部署至少需要 2 个 CPU 核心和 4 GB 内存。

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你可以用 {name} 构建什么

GitLab 的主要功能

内置 CI/CD 流水线

集成式管道运行器可自动化测试、Docker 镜像构建和部署，无需依赖 Jenkins 或外部 CI 服务。

容器注册表

在内置的私有容器注册表中，直接与您的代码一起存储和管理 Docker 镜像。

合并请求工作流

通过内联评论、审批规则和合并请求模板进行的代码审查，为每一次更改都设置了质量关卡。

安全扫描

内置SAST、依赖项扫描和秘密检测可在代码投入生产之前识别漏洞。

问题跟踪和规划

看板、里程碑、标签和路线图让团队能够在代码所在的同一个平台中规划和跟踪工作。

为什么要在 Hostinger 上运行 GitLab

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内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀

Noel
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终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。

Omkar
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。

Sylvain
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非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。

Herriman
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Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。

Martin K
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这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。

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