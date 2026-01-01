一键部署 NZBGet。
高效的 Usenet 二进制下载器，采用 C++ 编写，拥有精致的网页用户界面和广泛的自动化生态系统。
为 NZBGet 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 NZBGet 构建什么
NZBGet 是一款用 C++ 编写的高性能 Usenet 二进制下载器，旨在实现最大吞吐量和最小的 CPU 及内存使用。它从 Usenet 服务器下载 NZB 文件，使用 PAR2 修复不完整的帖子，解压 RAR 压缩包，并将最终文件交给后处理脚本或 Arr 应用程序——所有这些都通过一个可在几乎任何硬件上运行的响应式 Web UI 完成。
在 VPS 上自托管 NZBGet 可以让您的下载在快速网络上 24/7 运行，而无需占用家用电脑。它与 Sonarr、Radarr、Lidarr 以及其他通过其 REST API 传递 NZB URL 的自动化工具天然搭配。
NZBGet 的主要功能
行业领先的吞吐量
C++ 代码库以极低的 CPU 和内存开销充分利用快速 Usenet 连接，为同一 VPS 上的其他服务留出空间。
PAR2 修复和解压
自动验证、修复损坏的帖子以及RAR/RAR5解压，以便完成的下载文件可以直接进入您的库中供使用。
Servarr 就绪的 REST API
Sonarr、Radarr、Lidarr、Readarr 等类似工具通过支持良好的 JSON-RPC API 直接移交 NZB 文件。
强大的后期处理
在每个下载阶段，钩子脚本可让您触发媒体库扫描、通知、转码或按类别执行任何自定义工作流。
响应式网页用户界面
简洁的浏览器界面，带有队列管理、每服务器统计和完整的配置访问 — 在桌面和移动设备上运行流畅。
为什么要在 Hostinger 上运行 NZBGet
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
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