NZBGet 是一款用 C++ 编写的高性能 Usenet 二进制下载器，旨在实现最大吞吐量和最小的 CPU 及内存使用。它从 Usenet 服务器下载 NZB 文件，使用 PAR2 修复不完整的帖子，解压 RAR 压缩包，并将最终文件交给后处理脚本或 Arr 应用程序——所有这些都通过一个可在几乎任何硬件上运行的响应式 Web UI 完成。

在 VPS 上自托管 NZBGet 可以让您的下载在快速网络上 24/7 运行，而无需占用家用电脑。它与 Sonarr、Radarr、Lidarr 以及其他通过其 REST API 传递 NZB URL 的自动化工具天然搭配。