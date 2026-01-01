Pingvin Share 是一个现代化的自托管文件共享平台，是 WeTransfer、Dropbox Transfer 和 Firefox Send 的一个隐私优先的替代方案。通过安全、有时限的链接共享任何大小的文件，具有可配置的过期日期、访问者限制和密码保护——所有这些都无需上传到第三方服务器。

在您的 VPS 上自托管意味着没有订阅层级施加的文件大小限制，没有内容被扫描或删除的风险，并完全符合数据驻留要求。反向共享链接允许其他人直接上传给您，OIDC 和 LDAP 集成开箱即用地支持企业身份验证工作流程。