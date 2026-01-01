一键安装部署 Pingvin Share。
自托管的WeTransfer替代方案，用于通过安全、有时限的链接分享任意大小的文件，带有密码保护且无需第三方存储。
为 Pingvin Share 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。
你可以用 Pingvin Share 构建什么
Pingvin Share 是一个现代化的自托管文件共享平台，是 WeTransfer、Dropbox Transfer 和 Firefox Send 的一个隐私优先的替代方案。通过安全、有时限的链接共享任何大小的文件，具有可配置的过期日期、访问者限制和密码保护——所有这些都无需上传到第三方服务器。
在您的 VPS 上自托管意味着没有订阅层级施加的文件大小限制，没有内容被扫描或删除的风险，并完全符合数据驻留要求。反向共享链接允许其他人直接上传给您，OIDC 和 LDAP 集成开箱即用地支持企业身份验证工作流程。
Pingvin Share 的主要功能
无文件大小限制
分享任意大小的文件，仅受限于您的VPS磁盘空间，不设单文件或每月传输上限。
安全限时链接
为每次分享设置过期日期和访客限制，以便在达到您选择的条件后，链接自动失效。
密码保护
使用密码保护敏感共享，以便只有指定接收者才能访问下载的文件。
反向拆股
生成上传链接，让其他人可以直接向您发送文件，无需账户或暴露您的存储空间。
企业认证
OIDC 和 LDAP 集成允许组织使用现有的身份提供商进行集中式访问管理。
为什么要在 Hostinger 上运行 Pingvin Share
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。
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