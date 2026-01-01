Swing Music 为您的个人音频收藏带来商业服务所提供的流媒体品质体验——无需订阅费、许可限制或音频压缩。它会自动扫描您的音乐文件夹，提取元数据，并按艺术家、专辑和流派整理所有内容，通过一个精致的网页界面，该界面包含专辑封面、歌词显示以及根据您的收听历史生成的个性化每日混音。

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