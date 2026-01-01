XWiki 是一个开源的企业维基平台，其功能超越了静态文档。其结构化的页面模型将内容组织成层次化的空间和页面，而内置的脚本引擎允许团队直接在维基页面上构建动态仪表板和自定义内网应用程序。凭借 900 多个扩展和内置的“几分钟内创建应用”向导，团队可以将 XWiki 变成量身定制的知识库、问题跟踪器或项目工作区，而无需从头开始。

在您自己的 VPS 上自托管 XWiki 可以让所有文档、内部流程和公司知识都在您的直接控制之下——没有按用户收费，没有供应商锁定，也没有数据离开您的基础设施。此模板将 XWiki 与 PostgreSQL 数据库配对，以实现可靠的、可用于生产的存储。