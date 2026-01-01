一键部署 XWiki。
强大的开源维基平台，用于团队知识管理、文档和协作工作区。
为 XWiki 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 XWiki 构建什么
XWiki 是一个开源的企业维基平台，其功能超越了静态文档。其结构化的页面模型将内容组织成层次化的空间和页面，而内置的脚本引擎允许团队直接在维基页面上构建动态仪表板和自定义内网应用程序。凭借 900 多个扩展和内置的“几分钟内创建应用”向导，团队可以将 XWiki 变成量身定制的知识库、问题跟踪器或项目工作区，而无需从头开始。
在您自己的 VPS 上自托管 XWiki 可以让所有文档、内部流程和公司知识都在您的直接控制之下——没有按用户收费，没有供应商锁定，也没有数据离开您的基础设施。此模板将 XWiki 与 PostgreSQL 数据库配对，以实现可靠的、可用于生产的存储。
XWiki 的主要功能
结构化页面模型
通过父子关系在分层空间和页面中组织内容，从而使大型知识库保持可导航和一致。
内置应用构建工具
使用“几分钟内应用”向导，在维基页面上创建自定义数据应用程序 — 无需外部框架或编码。
900+ 扩展
使用包含 900 多个社区扩展的库来扩展 XWiki，这些扩展涵盖日历、图表、任务管理和 LDAP 身份验证。
脚本引擎
在维基页面中编写 Velocity、Groovy 或 Python 脚本，以构建动态内容、仪表盘和自动化报告。
全文搜索
嵌入式 Solr 索引所有页面内容和附件，即使在大型知识库中也能即时提供相关结果。
修订历史
每次编辑都会自动进行版本控制，并提供完整的差异视图和一键恢复功能，用于恢复任何页面的任何先前版本。
为什么要在 Hostinger 上运行 XWiki
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
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在无法访问我的自托管 n8n 实例后，我联系了 Hostinger 支持团队，他们的服务让我非常满意。支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常耐心，而且非常细心。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
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