Vvveb 是一个集成了可视化拖放页面构建器的开源内容管理系统。它允许您通过将组件拖放到画布上并进行可视化自定义来设计和发布专业的网站、博客和在线商店 — 无需编码。

在 VPS 上自托管 Vvveb 让您完全控制您的网站基础设施和数据，且无需每月支付 SaaS 费用。组件库涵盖布局、文本、媒体、表单和电子商务元素，而后端则提供多页面管理、媒体上传和主题自定义功能。