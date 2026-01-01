Open Agent 是一个生产就绪的自托管AI代理平台，连接大型语言模型与您的数据和工具。它通过统一接口支持28+模型提供商，将文档、维基和数据库转化为可搜索的RAG知识库，为您的代理提供准确的上下文。

在您自己的VPS上部署Open Agent，可以使敏感对话和专有文档不离开第三方基础设施。基于角色的访问控制、SSO集成和多租户工作区使其适用于需要治理而不牺牲灵活性的团队和企业。