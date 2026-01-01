Traccar是一个全面的开源GPS跟踪系统，支持200多种通信协议，并与市场上几乎所有GPS设备兼容。各种规模的组织都使用Traccar通过直观的Web界面实时监控车辆、资产和人员，该界面具有交互式地图、地理围栏区域、超速警报和详细的行程报告。

在您自己的VPS上自托管Traccar可以消除商业平台收取的每设备循环许可费用，并使敏感位置数据完全在您的控制之下。此模板部署Traccar并使用PostgreSQL数据库，用于可靠、长期地存储跟踪历史、路线和分析数据。