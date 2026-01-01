MistServer是一个开源、功能齐全的流媒体工具包，专为构建互联网流媒体应用程序而设计。它支持广泛的输入和输出协议——包括RTMP、HLS、DASH、WebRTC、SRT和RTSP——使您能够摄取、处理并将媒体传输到任何播放器或设备。端口4242上内置的Web UI无需额外工具即可提供完整的服务器配置、流管理和实时监控。

MistServer专为构建OTT（over-the-top）流媒体应用程序的开发人员而设计，它轻量、模块化，可免费用于包括商业用途在内的任何目的。在您的VPS上自托管可让您完全控制流媒体基础设施，无需按观看者付费或依赖第三方。