Mongo Express 是一个轻量级的开源 MongoDB Web UI，使用 Node.js 和 Bootstrap 5 构建。它允许您连接到 MongoDB 实例，并立即开始浏览数据库、探索集合、编辑文档和运行查询 — 所有这些都可以在浏览器选项卡中完成，无需本地数据库客户端。该界面支持跨数据库、集合和单个文档的完整 CRUD 操作，并支持所有 BSON 数据类型，确保文档的准确显示和编辑。

在 VPS 上将 Mongo Express 与您的 MongoDB 数据库一起自托管，使这两个服务都位于同一个私有网络中，这样您的数据库端口就不会暴露在互联网上，同时管理 UI 仍可通过 Traefik 经 HTTPS 访问。