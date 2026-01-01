一键安装部署 Mongo Express。
用于MongoDB的基于Web的管理界面，让您可以通过浏览器浏览、编辑和管理数据库。
为 Mongo Express 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Mongo Express 构建什么
Mongo Express 是一个轻量级的开源 MongoDB Web UI，使用 Node.js 和 Bootstrap 5 构建。它允许您连接到 MongoDB 实例，并立即开始浏览数据库、探索集合、编辑文档和运行查询 — 所有这些都可以在浏览器选项卡中完成，无需本地数据库客户端。该界面支持跨数据库、集合和单个文档的完整 CRUD 操作，并支持所有 BSON 数据类型，确保文档的准确显示和编辑。
在 VPS 上将 Mongo Express 与您的 MongoDB 数据库一起自托管，使这两个服务都位于同一个私有网络中，这样您的数据库端口就不会暴露在互联网上，同时管理 UI 仍可通过 Traefik 经 HTTPS 访问。
Mongo Express 的主要功能
完全增删改查操作
通过简洁的浏览器界面，无需编写任何 shell 命令，即可创建、读取、更新和删除数据库、集合和文档。
内联文档编辑器
在UI中直接编辑文档，具有完整的BSON类型支持，因此ObjectId、Date和NumberLong等值可以得到正确处理。
集合导入和导出
导入和导出JSON格式的集合数据，用于在不同环境之间进行迁移、备份或共享数据集快照。
指数管理
在任何集合上查看、创建和删除索引，以了解和优化查询性能，无需离开浏览器。
GridFS 文件管理
直接通过UI浏览和管理存储在MongoDB GridFS存储桶中的大型文件。
为什么要在 Hostinger 上运行 Mongo Express
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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