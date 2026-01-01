一键安装部署 OpenSearch
Apache 2.0 许可的搜索和分析引擎，通过 OpenSearch Dashboards 实现数据可视化和日志分析。
为 OpenSearch 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 OpenSearch 构建什么
OpenSearch 是一个由社区驱动的开源搜索和分析套件，它从 Elasticsearch 7.10.2 分支而来，旨在根据 Apache 2.0 许可证维护一个真正开放的替代方案。它通过分布式、可扩展的架构提供全文搜索、日志和事件数据分析、应用程序性能监控以及安全分析 — 所有这些都没有专有许可限制。
此模板部署了 OpenSearch 和 OpenSearch Dashboards，并启用了身份验证，从第一天起就为您提供了一个完整的搜索平台。自托管意味着所有索引数据和搜索查询都保留在您自己的基础设施上，这对于有数据驻留要求或处理敏感信息的组织至关重要。注意：至少需要 4 GB 内存，并且初始启动需要 2-5 分钟。
OpenSearch 的主要功能
全文搜索
高级查询DSL，具有相关性评分、分面导航和实时索引，以实现快速、准确的搜索结果。
OpenSearch 仪表板
内置可视化层让您无需额外工具即可构建交互式仪表板、运行查询和探索数据。
日志分析
实时收集并分析应用程序和基础设施日志，以发现异常并更快地排查故障。
Apache 2.0 许可证
无商业限制或意外的许可变更——自由使用、修改和分发 OpenSearch。
异常检测
内置的机器学习驱动的异常检测和可配置的告警有助于在用户报告问题之前发现它们。
为什么要在 Hostinger 上运行 OpenSearch
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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