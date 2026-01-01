OpenSearch 是一个由社区驱动的开源搜索和分析套件，它从 Elasticsearch 7.10.2 分支而来，旨在根据 Apache 2.0 许可证维护一个真正开放的替代方案。它通过分布式、可扩展的架构提供全文搜索、日志和事件数据分析、应用程序性能监控以及安全分析 — 所有这些都没有专有许可限制。

此模板部署了 OpenSearch 和 OpenSearch Dashboards，并启用了身份验证，从第一天起就为您提供了一个完整的搜索平台。自托管意味着所有索引数据和搜索查询都保留在您自己的基础设施上，这对于有数据驻留要求或处理敏感信息的组织至关重要。注意：至少需要 4 GB 内存，并且初始启动需要 2-5 分钟。