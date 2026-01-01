Super Productivity 将任务管理、时间跟踪和开发者工具集成统一到一个应用程序中。它将结构化待办事项列表与基于番茄工作法的时段管理、自动工时表生成以及与 Jira、GitHub、GitLab 和 Trello 的直接集成相结合——因此分配的问题无需手动输入即可流入您的任务列表，并且工作日志会自动同步回去。

在您的 VPS 上自托管使 Super Productivity 可以从任何浏览器访问，而无需安装桌面应用程序，同时将您的任务数据、客户详细信息和工作模式保留在您控制的基础设施上。没有分析，没有遥测，也没有按用户收费。