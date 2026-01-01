一键安装部署 Hiccup。
一个快速、静态的起始页，用于在一个地方整理您最重要的链接和书签。
为 Hiccup 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Hiccup 构建什么
Hiccup 是一个轻量级的开源静态起始页，旨在将您最常用的链接置于显眼位置。它是一个由 Nginx 提供的 React 应用程序，无需数据库和后端——只需一个 JSON 配置文件，您可以直接编辑或通过内置配置编辑器进行管理。特色卡片、分类清晰的类别以及强大的多提供商搜索栏，让您只需一个标签页即可轻松快速地跳转到任何书签。
在您自己的 VPS 上自托管 Hiccup 意味着您的书签保持私密，可以从静态文件即时加载，并可从任何设备访问。凭借 PWA 支持、键盘快捷键、拖放式链接管理以及共享屏幕的只读模式，Hiccup 既可以作为个人浏览器起始页，也可以作为共享服务的家庭仪表板。
Hiccup 的主要功能
多提供者搜索
同时搜索 Google、DuckDuckGo、Amazon 和自定义提供商，或按名称或标签直接跳转到已保存的链接。
JSON 配置编辑器
通过内置的配置编辑器管理您的整个仪表板——可以从URL或本地文件加载，预览多个配置，并随时下载备份。
拖放链接
通过将URL或图片从另一个浏览器窗口直接拖放到任意卡片上，即可添加或更新链接和卡片背景。
键盘导航
完整的键盘快捷键支持让您无需触碰鼠标即可打开链接、切换编辑模式和导航仪表板。
PWA 和移动设备就绪
在任何设备上将 Hiccup 安装为渐进式网络应用，以便快速从主屏幕访问您的所有书签，无论是从桌面还是移动设备。
为什么要在 Hostinger 上运行 Hiccup
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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