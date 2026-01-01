Hiccup 是一个轻量级的开源静态起始页，旨在将您最常用的链接置于显眼位置。它是一个由 Nginx 提供的 React 应用程序，无需数据库和后端——只需一个 JSON 配置文件，您可以直接编辑或通过内置配置编辑器进行管理。特色卡片、分类清晰的类别以及强大的多提供商搜索栏，让您只需一个标签页即可轻松快速地跳转到任何书签。

在您自己的 VPS 上自托管 Hiccup 意味着您的书签保持私密，可以从静态文件即时加载，并可从任何设备访问。凭借 PWA 支持、键盘快捷键、拖放式链接管理以及共享屏幕的只读模式，Hiccup 既可以作为个人浏览器起始页，也可以作为共享服务的家庭仪表板。