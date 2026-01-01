Fusio是一个自托管的开源API管理平台，兼作API网关和后端构建器。它允许您将数据库表、微服务或自定义逻辑作为REST API公开，而无需编写样板代码——支持MySQL、PostgreSQL、MongoDB等。内置的开发者门户为外部开发者提供自助访问、API密钥管理和实时OpenAPI文档，同时订阅计划和速率限制使您的API变现变得简单直接。

凭借对原生模型上下文协议 (MCP) 的支持，Fusio还可以作为AI代理的集成中心，将您的数据和服务直接连接到LLM工作流中。在您的VPS上自托管，使所有API流量和业务逻辑都在您的控制之下。