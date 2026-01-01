一键部署 Agenta。
开源 LLMOps 平台，将提示工程、评估和可观测性整合到一个统一的工作空间中。
为 Agenta 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Agenta 的主要功能
提示词演练场
在可视化沙盒中，跨模型和参数并排比较提示词，然后将优胜变体提升到版本化配置。
自动评估
在部署之前，使用内置评估器或自定义代码，针对测试集运行提示，以评估其正确性、相似性和回归情况。
LLM 可观测性
通过嵌套的span追踪每个请求，并提供完整的输入、输出、延迟和成本指标，适用于任何LLM提供商或框架。
提示版本控制
将提示配置作为版本化工件进行管理，这些工件具备环境、回滚功能，并拥有一个将提示与应用程序代码解耦的注册表。
框架无关
SDKs 和 OpenTelemetry 兼容的跟踪功能可与 LangChain、LlamaIndex、OpenAI、Anthropic 以及任何其他 LLM 堆栈集成。
为什么要在 Hostinger 上运行 Agenta
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
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