Agenta 是一个端到端 LLMOps 平台，它整合了交付生产级 LLM 应用程序的工作流程。团队使用它在并排的 Playground 中迭代提示、版本配置、针对测试集运行自动化评估，并通过完整的可观测性跟踪实时请求——所有这些都通过同一个界面完成。

在您自己的 VPS 上自托管可将提示、评估数据集和跟踪数据保留在您控制的基础设施内。没有按席位收费，没有跟踪令牌配额，并且可以完全自由地通过随附的 SDK 和代理服务集成任何 LLM 提供商。