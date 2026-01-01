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每个套餐都包含您所需的一切以及更多

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AMD EPYC 处理器
NVMe SSD存储
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全球数据中心
免费域名一年
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Agenta 构建什么

Agenta 是一个端到端 LLMOps 平台，它整合了交付生产级 LLM 应用程序的工作流程。团队使用它在并排的 Playground 中迭代提示、版本配置、针对测试集运行自动化评估，并通过完整的可观测性跟踪实时请求——所有这些都通过同一个界面完成。

在您自己的 VPS 上自托管可将提示、评估数据集和跟踪数据保留在您控制的基础设施内。没有按席位收费，没有跟踪令牌配额，并且可以完全自由地通过随附的 SDK 和代理服务集成任何 LLM 提供商。

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你可以用 {name} 构建什么

Agenta 的主要功能

提示词演练场

在可视化沙盒中，跨模型和参数并排比较提示词，然后将优胜变体提升到版本化配置。

自动评估

在部署之前，使用内置评估器或自定义代码，针对测试集运行提示，以评估其正确性、相似性和回归情况。

LLM 可观测性

通过嵌套的span追踪每个请求，并提供完整的输入、输出、延迟和成本指标，适用于任何LLM提供商或框架。

提示版本控制

将提示配置作为版本化工件进行管理，这些工件具备环境、回滚功能，并拥有一个将提示与应用程序代码解耦的注册表。

框架无关

SDKs 和 OpenTelemetry 兼容的跟踪功能可与 LangChain、LlamaIndex、OpenAI、Anthropic 以及任何其他 LLM 堆栈集成。

为什么要在 Hostinger 上运行 Agenta

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预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。

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利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。

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内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。

Sylvain
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非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。

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Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。

Martin K
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这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。

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