Shadowbroker是一个开源的OSINT地理空间情报平台，它将60多个实时全球数据源聚合到一个交互式地图界面中。它汇集了私人和商业飞机的定位、海上船只的移动、活跃的卫星过境、冲突区域、GPS干扰事件、地震活动、闭路电视摄像头和网状无线电网络——这些公开可用的数据很少被聚合到一处。一个可选的AI代理层允许您连接语言模型来解析数据源并发现通过查看单个数据层无法看到的关联。

在VPS上自托管Shadowbroker，可为您的团队提供一个持久的、共享的情报仪表板，且不包含使用分析、不进行第三方数据共享，并可完全控制启用哪些数据源和API集成。