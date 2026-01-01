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开源实时 OSINT 平台，将 60 多个实时全球情报源（包括飞机、船舶、卫星等）聚合到一张地图中。

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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Shadowbroker 构建什么

Shadowbroker是一个开源的OSINT地理空间情报平台，它将60多个实时全球数据源聚合到一个交互式地图界面中。它汇集了私人和商业飞机的定位、海上船只的移动、活跃的卫星过境、冲突区域、GPS干扰事件、地震活动、闭路电视摄像头和网状无线电网络——这些公开可用的数据很少被聚合到一处。一个可选的AI代理层允许您连接语言模型来解析数据源并发现通过查看单个数据层无法看到的关联。

在VPS上自托管Shadowbroker，可为您的团队提供一个持久的、共享的情报仪表板，且不包含使用分析、不进行第三方数据共享，并可完全控制启用哪些数据源和API集成。

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Shadowbroker 的主要功能

60+ 实时数据源

整合飞机位置、海上船只、卫星过境、冲突区域、GPS干扰事件以及来自60多个来源的地震数据，无需在不同工具之间切换。

飞机 & 船舶跟踪

使用 OpenSky OAuth2 和 AIS 流集成，实时监控私人飞机、商业航班和海上船只，以实现全球覆盖。

AI代理层

连接语言模型以解析实时数据流，并自动揭示跨地理空间数据层中以前未见的关联。

冲突与威胁叠加层

在同一张地图上，与空中和海上交通信息一同可视化活跃冲突区、GPS干扰事件、森林火灾前线和紧急警报。

自托管智能

将所有情报数据保存在您自己的VPS上，无需SaaS订阅，没有使用分析，也没有第三方平台接收您的查询。

为什么要在 Hostinger 上运行 Shadowbroker

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在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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