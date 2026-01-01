一键部署 Marimo。
响应式 Python 笔记本，具有自动单元格重新执行功能、SQL 支持以及对 Git 友好的纯 Python 文件格式。
为 Marimo 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Marimo 构建什么
Marimo 是一款下一代 Python 笔记本，它消除了传统 Jupyter 笔记本的隐藏状态问题。它自动跟踪单元格之间的依赖关系，并在值更改时响应式地重新执行下游单元格，从而使您的笔记本始终反映数据的当前状态。笔记本以纯 .py 文件形式存储 — 完全可版本控制、可在拉取请求中进行审查，并可作为标准 Python 脚本执行或部署为独立的 Web 应用程序。
在您的 VPS 上自托管 Marimo 为您的团队提供了一个持久的、始终在线的笔记本环境，可从任何浏览器访问，并预装了 SQL 支持，用于查询同一服务器上的数据库，以及基于令牌的身份验证，以确保分析的私密性。
Marimo 的主要功能
响应式执行
当单元格的依赖项发生变化时，它们会自动重新运行，从而消除了导致传统笔记本不可靠的陈旧状态错误。
Git友好格式
笔记本存储为纯Python文件，使它们可比较、可在拉取请求中审查，并可从命令行执行。
内置SQL支持
直接在笔记本中使用 SQL 查询数据库和数据帧，无需额外的库或配置。
交互式 UI 元素
添加滑块、下拉菜单、表格以及其他交互式小部件，将分析笔记本转换为可共享的Web应用程序。
现代编辑器
自动补全、格式化、错误高亮以及数据框查看器让编写和调试 Python 更快。
为什么要在 Hostinger 上运行 Marimo
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
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