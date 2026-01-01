Marimo 是一款下一代 Python 笔记本，它消除了传统 Jupyter 笔记本的隐藏状态问题。它自动跟踪单元格之间的依赖关系，并在值更改时响应式地重新执行下游单元格，从而使您的笔记本始终反映数据的当前状态。笔记本以纯 .py 文件形式存储 — 完全可版本控制、可在拉取请求中进行审查，并可作为标准 Python 脚本执行或部署为独立的 Web 应用程序。

在您的 VPS 上自托管 Marimo 为您的团队提供了一个持久的、始终在线的笔记本环境，可从任何浏览器访问，并预装了 SQL 支持，用于查询同一服务器上的数据库，以及基于令牌的身份验证，以确保分析的私密性。