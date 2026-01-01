Sure 是一款由社区维护的开源个人财务和财富管理应用程序，专为希望完全掌控其财务数据的人们设计。它跟踪银行、投资和贷款账户，记录并分类交易，随时间监控净资产，并支持多用户家庭——所有数据都存储在您自己基础设施上的 PostgreSQL 数据库中。

与托管财务工具不同，Sure 完全在您的服务器上运行，无需 SaaS 订阅，无第三方数据共享，且无服务中断风险。可选的 OpenAI 集成增加了 AI 驱动的交易分类和自然语言财务查询功能。后台 Sidekiq worker 处理计划导入和通知，而主应用程序则提供交互式仪表板。