Sure 一键安装部署。
自托管的个人理财应用，可用于追踪净资产、账户、交易和投资，并完全拥有数据所有权。
为 Sure 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Sure 的主要功能
净资产控制面板
将所有账户余额汇总到一个单一的净资产视图中，该视图会随着交易记录而更新，从而清晰地展现您的整体财务状况。
账号管理
从一个统一界面跟踪支票、储蓄、信用卡、贷款和投资账户，并附带每个账户的完整交易历史记录。
交易分类
导入、整理和分类交易，通过基于规则的自动化和手动覆盖功能，以生成准确的支出报告。
投资组合跟踪
监控股票持仓和投资组合表现，实时价格数据可根据可配置的时间表从雅虎财经或Twelve Data获取。
AI金融助手
可选的OpenAI集成支持对消费模式进行自然语言查询，以及对导入交易的自动分类。
多用户家庭
邀请家庭成员使用他们自己的账户，同时在同一个自托管实例上共享预算和财务目标。
为什么要在 Hostinger 上运行 Sure
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
在无法访问我的自托管 n8n 实例后，我联系了 Hostinger 支持团队，他们的服务让我非常满意。支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常耐心，而且非常细心。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。