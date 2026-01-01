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快速访问容器日志
一键更新
AMD EPYC 处理器
NVMe SSD存储
1 Gbps 网络速度
公共 API
全球数据中心
免费域名一年
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Sure 构建什么

Sure 是一款由社区维护的开源个人财务和财富管理应用程序，专为希望完全掌控其财务数据的人们设计。它跟踪银行、投资和贷款账户，记录并分类交易，随时间监控净资产，并支持多用户家庭——所有数据都存储在您自己基础设施上的 PostgreSQL 数据库中。

与托管财务工具不同，Sure 完全在您的服务器上运行，无需 SaaS 订阅，无第三方数据共享，且无服务中断风险。可选的 OpenAI 集成增加了 AI 驱动的交易分类和自然语言财务查询功能。后台 Sidekiq worker 处理计划导入和通知，而主应用程序则提供交互式仪表板。

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你可以用 {name} 构建什么

Sure 的主要功能

净资产控制面板

将所有账户余额汇总到一个单一的净资产视图中，该视图会随着交易记录而更新，从而清晰地展现您的整体财务状况。

账号管理

从一个统一界面跟踪支票、储蓄、信用卡、贷款和投资账户，并附带每个账户的完整交易历史记录。

交易分类

导入、整理和分类交易，通过基于规则的自动化和手动覆盖功能，以生成准确的支出报告。

投资组合跟踪

监控股票持仓和投资组合表现，实时价格数据可根据可配置的时间表从雅虎财经或Twelve Data获取。

AI金融助手

可选的OpenAI集成支持对消费模式进行自然语言查询，以及对导入交易的自动分类。

多用户家庭

邀请家庭成员使用他们自己的账户，同时在同一个自托管实例上共享预算和财务目标。

为什么要在 Hostinger 上运行 Sure

一键启动

预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。

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值得信赖的安全保障

利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。

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内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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值得信赖的 Docker VPS 主机

Gad Iradufasha
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我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀

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终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。

Omkar
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在无法访问我的自托管 n8n 实例后，我联系了 Hostinger 支持团队，他们的服务让我非常满意。支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常耐心，而且非常细心。

Sylvain
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非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。

Herriman
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Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。

Martin K
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这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。

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