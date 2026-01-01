Morphic 是一个开源的、由AI驱动的搜索引擎，它结合了大型语言模型和实时网络搜索，以生成结构化、附带来源的答案。Morphic 不会提供按排名顺序排列的链接列表，而是读取并综合网络内容，以便用户获得带有可验证参考资料的直接回复。它支持 OpenAI、Anthropic、Google Gemini 和本地 Ollama 模型，让您可以选择适合您需求的AI后端。

自托管 Morphic 可以将每个搜索查询和对话历史记录保存在您自己的服务器上。此部署将 SearXNG 作为搜索后端捆绑在一起，因此无需外部搜索API订阅 — 只需一个AI提供商密钥和您的VPS。