一键安装部署 Morphic。
开源人工智能搜索引擎，提供生成式、带引用的答案，而不是链接列表。
为 Morphic 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Morphic 构建什么
Morphic 是一个开源的、由AI驱动的搜索引擎，它结合了大型语言模型和实时网络搜索，以生成结构化、附带来源的答案。Morphic 不会提供按排名顺序排列的链接列表，而是读取并综合网络内容，以便用户获得带有可验证参考资料的直接回复。它支持 OpenAI、Anthropic、Google Gemini 和本地 Ollama 模型，让您可以选择适合您需求的AI后端。
自托管 Morphic 可以将每个搜索查询和对话历史记录保存在您自己的服务器上。此部署将 SearXNG 作为搜索后端捆绑在一起，因此无需外部搜索API订阅 — 只需一个AI提供商密钥和您的VPS。
Morphic 的主要功能
生成式引用答案
Morphic 综合来自多个来源的信息，并提供带有内联引用的结构化答案，以便用户可以阅读并核实每个论点。
多提供商 AI 支持
在 OpenAI、Anthropic Claude、Google Gemini 或本地 Ollama 实例之间切换，无需更改界面 — 只需更新您的 API 密钥。
持久聊天记录
每次搜索对话都保存到PostgreSQL，以便用户可以返回到之前的对话，继续追问，并通过链接分享结果。
捆绑式私密搜索
SearXNG 已作为网络搜索后端集成，这意味着无需搜索 API 订阅，并且查询永远不会发送给商业搜索提供商。
跟进问题
Morphic 支持在搜索线程中进行多轮对话，允许用户细化、扩展或重定向任何答案，而无需重新开始。
为什么要在 Hostinger 上运行 Morphic
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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