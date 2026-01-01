一键部署 Fenrus。
个人主页和仪表板，通过智能应用小部件和自定义搜索引擎，可快速访问您的应用、网站和服务。
为 Fenrus 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Fenrus 的主要功能
智能应用小部件
连接 Sonarr、Radarr、Jellyfin 等服务，以在您的仪表板磁贴上直接显示实时状态、计数和活动数据。
自定义搜索引擎
添加任何带有URL模式和键盘快捷键的搜索引擎，然后通过一次按键在Google、DuckDuckGo或您自己的Searx实例之间切换。
有序的应用群组
将链接和应用程序整理到命名组中，以保持工作应用程序、媒体服务、家庭自动化和个人网站清晰分离。
多用户支持
每个用户都有独立的仪表板配置，因此家庭或团队中的每个人都可以维护自己的布局和应用程序列表。
自动网站图标
Fenrus 自动为未配置自定义图标的链接获取网站图标，使您的仪表板在视觉上保持整洁，无需手动操作。
零外部数据库
所有配置都存储在一个LiteDB文件中 — 无需PostgreSQL或MySQL，使备份和迁移成为简单的文件复制。
为什么要在 Hostinger 上运行 Fenrus
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。