Fenrus 是一个自托管的个人仪表板，它用一个完全可定制的主页替换您浏览器的“新标签页”。将链接和应用程序组织成组，使用智能应用程序小部件从 Sonarr、Radarr 和 Jellyfin 等服务中提取实时数据，并通过键盘快捷键配置多个搜索引擎。您所有的个人应用程序和常用网站都可以在一个私密页面上一目了然。

由于 Fenrus 完全运行在您自己的 VPS 上，因此您的应用程序 URL、使用模式或配置的服务都不会与第三方仪表板服务共享。数据存储在一个轻量级的 LiteDB 文件中，这意味着无需管理外部数据库——设置只需几秒钟，并且整个配置都包含在一个卷中。