Ralph 是一个开源的资产管理和 CMDB（配置管理数据库）系统，由 Allegro 构建，用于大规模管理 IT 基础设施。它涵盖了从采购、分配到报废的完整资产生命周期，涵盖数据中心机架和后台办公环境，并内置数据中心可视化功能，用于机架布局和电力容量规划。

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