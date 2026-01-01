一键部署 Ralph。
开源IT资产管理和数据中心基础设施平台，具有完整的REST API。
为 Ralph 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Ralph 的主要功能
资产生命周期跟踪
跟踪每一项资产，从采购订单到分配、维护和报废，并提供完整的历史记录和审计跟踪，以用于合规性和成本报告。
数据中心可视化
通过拖放放置来映射物理机架布局，监控每个机架的功耗，并在硬件到达前规划容量扩展。
REST API
全面的 REST API 让您能够将 Ralph 与票务系统、监控平台和采购工具集成，以实现库存更新自动化并消除重复数据录入。
软件许可管理
跟踪软件许可证、合同和支持协议以及硬件资产，以便您始终了解哪些已获得许可、部署在哪里以及何时需要续订。
自定义工作流
定义灵活的资产生命周期阶段工作流状态，以便您的采购、运营和退役流程在整个团队中得到一致的执行。
为什么要在 Hostinger 上运行 Ralph
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
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值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。