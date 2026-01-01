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4 GB RAM
50 GB NVMe 硬盘空间
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¥178.99
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KVM 4
¥314.99
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4 个vCPU 内核
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200 GB NVMe 硬盘空间
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KVM 8
¥540.99
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8 个vCPU 内核
32 GB RAM
400 GB NVMe 硬盘空间
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Docker 管理器
快速访问容器日志
一键更新
AMD EPYC 处理器
NVMe SSD存储
1 Gbps 网络速度
公共 API
全球数据中心
免费域名一年
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Ralph 构建什么

Ralph 是一个开源的资产管理和 CMDB（配置管理数据库）系统，由 Allegro 构建，用于大规模管理 IT 基础设施。它涵盖了从采购、分配到报废的完整资产生命周期，涵盖数据中心机架和后台办公环境，并内置数据中心可视化功能，用于机架布局和电力容量规划。

在您的 VPS 上自托管 Ralph，为您的 IT 团队提供了一个单一的真实来源，用于硬件库存、软件许可证、合同和支持协议，且无需按资产支付订阅费用。全面的 REST API 使 Ralph 易于集成到现有的工单、监控和采购系统。

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你可以用 {name} 构建什么

Ralph 的主要功能

资产生命周期跟踪

跟踪每一项资产，从采购订单到分配、维护和报废，并提供完整的历史记录和审计跟踪，以用于合规性和成本报告。

数据中心可视化

通过拖放放置来映射物理机架布局，监控每个机架的功耗，并在硬件到达前规划容量扩展。

REST API

全面的 REST API 让您能够将 Ralph 与票务系统、监控平台和采购工具集成，以实现库存更新自动化并消除重复数据录入。

软件许可管理

跟踪软件许可证、合同和支持协议以及硬件资产，以便您始终了解哪些已获得许可、部署在哪里以及何时需要续订。

自定义工作流

定义灵活的资产生命周期阶段工作流状态，以便您的采购、运营和退役流程在整个团队中得到一致的执行。

为什么要在 Hostinger 上运行 Ralph

一键启动

预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。

一键启动

值得信赖的安全保障

利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。

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内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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值得信赖的 Docker VPS 主机

Gad Iradufasha
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我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。

Maxim Shishkin
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Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀

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终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。

Omkar
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。

Sylvain
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非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。

Herriman
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Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。

Martin K
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这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。

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