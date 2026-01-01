LNbits是一个免费、开源的比特币闪电网络钱包和账户系统，它可以将任何兼容的闪电网络后端转变为多用户平台。LNbits允许您创建无限的子钱包，而不是操作单个节点钱包，每个子钱包都有自己的API密钥、余额和访问控制——这对于希望发行闪电网络账户但又不想放弃底层节点托管权的创作者、社区、企业和开发者来说是理想的选择。

可扩展的插件架构附带数十种现成的扩展，涵盖了小费罐、付费墙、销售终端、订阅、LNURL服务、擦除链接等。在您自己的VPS上自托管LNbits，可以使闪电通道、支付数据和客户关系完全在您的控制之下，且无需第三方托管人或按交易收费。