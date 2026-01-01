DeepWiki Open 是原始 DeepWiki 概念的一个可自托管实现，能够自动将公共或私有代码仓库转换为组织精美、易于导航的维基。它分析您的代码库，生成架构和模块的全面解释，并呈现交互式图表，展示组件如何连接——从而为团队节省了数小时的手动文档工作。

自托管 DeepWiki Open 将专有源代码、嵌入和生成的文档保留在您控制的基础设施上。您可以使用自己的 Google Gemini、OpenAI 或 OpenRouter 的 LLM 提供商密钥，这样您只需为您使用的推理付费，并避免通过第三方 SaaS 发送私有仓库。