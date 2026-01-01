一键安装部署 DeepWiki Open。
开源AI维基生成器，可将任何GitHub、GitLab或Bitbucket仓库转换为交互式文档网站。
为 DeepWiki Open 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
DeepWiki Open 的主要功能
自动维基生成
将其指向任何 GitHub、GitLab 或 Bitbucket 仓库，即可获得一个结构化的多页维基，无需手动编写任何一行文档。
可视化架构图
Mermaid 图与文字说明一同生成，用于可视化数据流、模块关系和调用路径，从而帮助读者更快地理解代码库。
自带 LLM
连接 Google Gemini、OpenAI、OpenRouter 或本地 Ollama 模型，以便您同时控制模型质量和每个令牌的成本。
私有仓库支持
使用个人访问令牌进行身份验证，以分析您拥有的基础设施上的私有仓库，从而使专有代码不被第三方服务获取。
内置提问功能
以自然语言查询索引存储库，结合检索增强生成，将答案基于真实源代码，而非凭空猜测。
可选访问控制
启用授权码要求，以限制在公共可访问域上运行的维基生成器的访问。
为什么要在 Hostinger 上运行 DeepWiki Open
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。