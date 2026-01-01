Invoice Ninja 是一个功能丰富的开源平台，用于创建发票、跟踪费用、管理客户和接受付款。受到全球超过10万家企业的信赖，它支持40多种支付网关、自动提醒、循环发票和时间跟踪——所有这些都在一个自托管应用程序中。

在您自己的VPS上运行Invoice Ninja，让您的财务数据尽在掌控，无需按交易付费、无订阅费用，也无供应商锁定。您可以完全拥有客户记录、支付历史和财务报告，无需与第三方SaaS提供商共享敏感业务数据。