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适用于自由职业者和小型企业的开源开票、计费和支付平台。

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AMD EPYC 处理器
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全球数据中心
免费域名一年
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Invoice Ninja 构建什么

Invoice Ninja 是一个功能丰富的开源平台，用于创建发票、跟踪费用、管理客户和接受付款。受到全球超过10万家企业的信赖，它支持40多种支付网关、自动提醒、循环发票和时间跟踪——所有这些都在一个自托管应用程序中。

在您自己的VPS上运行Invoice Ninja，让您的财务数据尽在掌控，无需按交易付费、无订阅费用，也无供应商锁定。您可以完全拥有客户记录、支付历史和财务报告，无需与第三方SaaS提供商共享敏感业务数据。

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Invoice Ninja 的主要功能

多网关支付

直接在面向客户的账单上，通过 Stripe、PayPal、Authorize.net 以及40多个其他支付网关接受付款，无需额外订阅。

循环发票

为长期合作客户自动化计费，通过预设发票，这些发票将按配置的周期自动生成和发送，无需人工干预。

时间跟踪

使用内置计时器记录可计费工时，并一键将跟踪的时间直接转换为发票明细项。

客户端门户

为客户提供一个品牌化的自助服务门户，让他们无需直接联系您即可查看发票、进行支付和下载账单。

费用管理

跟踪业务费用、附加收据，并将费用转换为可向客户收取的费用，所有这些都在一个无缝的工作流程中完成。

为什么要在 Hostinger 上运行 Invoice Ninja

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利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。

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内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀

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Omkar
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Sylvain
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非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。

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Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。

Martin K
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这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。

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