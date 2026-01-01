Leantime是一个开源项目管理系统，专为需要强大协作能力但又不想使用复杂项目管理方法的团队而设计。它将看板、甘特图、时间表、维基以及精益画布和SWOT分析等独特的战略工具整合到一个统一的平台中——支持20多种语言，并为企业环境提供LDAP和OIDC支持。

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