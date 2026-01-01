部署 Twenty 一键安装。
现代开源CRM，具有可定制的数据模型、API优先设计和灵活的工作流自动化。
为 Twenty 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Twenty 的主要功能
可自定义数据模型
添加自定义对象、字段和关系，以匹配您精确的业务结构，无需编写后端代码。
API优先设计
完整的GraphQL和REST API让您能够将Twenty与任何外部工具、自动化平台或自定义应用程序集成。
看板和列表视图
在看板流程视图和表格列表之间切换，以适合您工作流的格式管理交易和联系人。
电子邮件集成
连接 Gmail 或其他电子邮件提供商，自动将通信记录直接关联到联系人和交易。
无按席收费
自托管消除了重复的CRM许可成本，使Twenty对于不断壮大的销售团队而言更具成本效益。
为什么要在 Hostinger 上运行 Twenty
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
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利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
在无法访问我的自托管 n8n 实例后，我联系了 Hostinger 支持团队，他们的服务让我非常满意。支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常耐心，而且非常细心。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。