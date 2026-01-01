Twenty 是一个下一代开源 CRM，它让开发团队能够完全掌控其客户关系工作流。与僵化的 SaaS CRM 不同，Twenty 允许您自定义每个字段、对象和关系，通过灵活的数据模型来匹配您精确的业务流程。

在 VPS 上自托管 Twenty 可以确保所有客户数据私密安全，并消除了按席位付费的许可费用。其 API 优先的架构意味着任何自定义集成或自动化都成为可能，其现代化的界面可与商业替代品相媲美，同时让您完全拥有自己的 CRM 基础设施。