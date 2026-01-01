一键安装部署 Calibre-Web。
现代网页界面，用于您的 Calibre 电子书库，可通过任何带有网页浏览器的设备访问。
为 Calibre-Web 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Calibre-Web 的主要功能
内置电子书阅读器
在浏览器中直接阅读 EPUB 和其他格式，支持可调节字体、主题和阅读进度跟踪。
多用户支持
每个用户都有独立的阅读列表、进度和偏好，无需共享单个账户或收藏视图。
多个格式支持
支持 EPUB、PDF、MOBI、AZW3、CBR 和 CBZ，让您的所有藏书——书籍、漫画和杂志——都能集中在一个地方。
发送至设备
将书籍直接通过电子邮件发送到 Kindle 或其他电子阅读器，这样您喜欢的设备就始终拥有您想要的内容，无需手动传输。
元数据管理
编辑图书详情、封面、标签和系列信息，以便随着图书馆的增长，保持其井然有序和可搜索性。
为什么要在 Hostinger 上运行 Calibre-Web
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。