Calibre-Web 提供一个简洁的、基于浏览器的界面，用于管理和阅读存储在 Calibre 数据库中的电子书。它支持 EPUB、PDF、MOBI、AZW3 和漫画格式，内置可自定义主题的电子书阅读器，并允许多个用户维护独立的阅读列表和进度——所有这些都无需桌面版 Calibre 应用程序。

在您的 VPS 上自托管 Calibre-Web，为您提供一个可从任何地方访问的个人数字图书馆，且没有跟踪、没有 DRM 限制，并能完全控制您的阅读数据和藏书。