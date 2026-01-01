一键部署 Dawarich。
Google Timeline 的自托管替代方案，用于在交互式地图上跟踪和可视化您的完整位置历史记录。
为 Dawarich 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Dawarich 构建什么
Dawarich 是 Google Timeline 的自托管替代方案，可让您完全掌控自己的位置历史记录。从 Google 地图时间轴导出、OwnTracks、Strava、Immich、GPX 文件以及其他来源导入数据，以建立一份丰富且可搜索的您曾到访过的所有地点的记录。
该平台将您的移动轨迹可视化为交互式地图，其中包含热力图、路线和战争迷雾叠加层。内置统计数据可显示访问过的国家、探索过的城市和旅行总距离，而行程工具可让您用照片和笔记注释您的旅程。具有独立隐私控制的家庭位置共享使其适用于家庭使用。自托管可将敏感位置数据完全保存在您自己的基础设施上，远离 Google 和其他第三方。
Dawarich 的主要功能
多源导入
导入来自 Google 地图时间轴、OwnTracks、Strava、Immich、GPX 文件等的位置数据，以建立完整的历史记录。
交互式地图视图
在一个带有可自定义图层的完全交互式地图上，以热力图、路线和战争迷雾叠加层的形式，探索您的历史记录。
旅行统计
查看您访问了多少个国家和城市，您旅行了多远，并追踪您在每个国家停留了多少天。
照片集成
连接 Immich 或 Photoprism，以便在地图上叠加带有地理标记的照片，并将回忆与特定的旅行和地点关联起来。
家庭位置共享
与家人分享您的位置，同时保留个人隐私控制，这样每个人都可以决定他们暴露什么。
为什么要在 Hostinger 上运行 Dawarich
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。