Dawarich 是 Google Timeline 的自托管替代方案，可让您完全掌控自己的位置历史记录。从 Google 地图时间轴导出、OwnTracks、Strava、Immich、GPX 文件以及其他来源导入数据，以建立一份丰富且可搜索的您曾到访过的所有地点的记录。

该平台将您的移动轨迹可视化为交互式地图，其中包含热力图、路线和战争迷雾叠加层。内置统计数据可显示访问过的国家、探索过的城市和旅行总距离，而行程工具可让您用照片和笔记注释您的旅程。具有独立隐私控制的家庭位置共享使其适用于家庭使用。自托管可将敏感位置数据完全保存在您自己的基础设施上，远离 Google 和其他第三方。