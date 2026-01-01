Waline 是一个开源的自托管评论系统，专为静态网站、博客和文档站点设计。它提供了一个功能齐全的评论体验，包括嵌套回复、表情符号反应、访客计数和文章浏览统计，所有这些都无需依赖跟踪用户的第三方服务。

在您自己的 VPS 上自托管 Waline，您可以完全控制评论数据、审核工作流程和通知设置。此部署使用 SQLite 进行零配置本地存储，因此无需管理单独的数据库。Waline 通过 JavaScript 小部件与任何前端集成，并开箱即用地支持评论中的 Markdown 格式。