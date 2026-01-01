WatchState是一个开源工具，专为运行多个媒体服务器的家庭而设计。它不依赖于Trakt或其他第三方服务，而是直接与Plex、Jellyfin和Emby的API通信，以保持您连接的每个后端之间的播放状态、续播位置和观看历史的一致性。

在您自己的VPS上自托管WatchState，可以确保账户令牌、观看数据和Webhook流量完全在您的掌控之中。该容器提供了一个用于添加后端的Web UI，支持多对多或单向同步，并将计划导入与实时Webhook事件相结合，以便更改在几秒钟内传播。