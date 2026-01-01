一键部署 WatchState。
自托管同步引擎，可保持 Plex、Jellyfin 和 Emby 后端的观看历史记录同步。
为 WatchState 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
WatchState 的主要功能
多后端同步
通过一个仪表板，实现Plex、Jellyfin和Emby服务器之间观看状态的多对多或单向同步。
Webhook 驱动的更新
直接从每个后端接收播放、暂停和记录事件，使观看历史记录在几秒钟内传播，而无需等待扫描。
多用户身份
将不同服务器上的多个用户映射到共享身份，并保持每个家庭成员同步，而不交叉历史记录。
便携式备份
将所有后端的完整播放状态导出为可移植格式，以便您稍后恢复或迁移到其他服务器。
库奇偶校验
检测不匹配、错配或过时的条目，并发现后端之间的差异，以便您可以在它们导致同步冲突之前修复元数据。
路径匹配
当外部ID缺失或不可靠时，通过共享媒体路径匹配项目，这对于分布在多个后端上的库来说是理想的选择。
为什么要在 Hostinger 上运行 WatchState
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
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