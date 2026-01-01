WebThings 网关是 Web of Things 规范的开源实现，最初由 Mozilla 开发，现在由 WebThings 社区维护。它将来自不同生态系统的智能家居设备桥接到一个私有仪表板中，通过标准的 HTTP 和 WebSocket API 将每个设备作为 Web Thing 暴露出来。

在您自己的 VPS 上运行 WebThings 网关，可以使设备数据、自动化规则和附加组件配置完全脱离供应商云。该网关开箱即支持 MQTT 和基于 IP 的协议，而 Zigbee、Z-Wave 和蓝牙附加组件仍然可用，供将 VPS 与远程网桥或兼容硬件配对的用户使用。