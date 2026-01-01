一键安装部署 WebThings Gateway。
开源的物联网网关，可通过私人网络仪表板统一并控制智能家居设备。
为 WebThings Gateway 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 WebThings Gateway 构建什么
WebThings 网关是 Web of Things 规范的开源实现，最初由 Mozilla 开发，现在由 WebThings 社区维护。它将来自不同生态系统的智能家居设备桥接到一个私有仪表板中，通过标准的 HTTP 和 WebSocket API 将每个设备作为 Web Thing 暴露出来。
在您自己的 VPS 上运行 WebThings 网关，可以使设备数据、自动化规则和附加组件配置完全脱离供应商云。该网关开箱即支持 MQTT 和基于 IP 的协议，而 Zigbee、Z-Wave 和蓝牙附加组件仍然可用，供将 VPS 与远程网桥或兼容硬件配对的用户使用。
WebThings Gateway 的主要功能
万维物联网 API
每个连接的设备都通过标准的HTTP和WebSocket Web Things API公开，用于脚本、仪表板和第三方应用程序。
可视化规则引擎
拖放规则编辑器让您无需编写代码，即可在任何连接的设备上串联触发器和操作。
附加生态系统
从内置附加组件目录中安装适用于 MQTT、Philips Hue、TP-Link、IKEA Tradfri、虚拟传感器以及数十种其他设备的适配器。
默认为私有
所有设备数据、日志和自动化都保留在您的VPS上，无需供应商账户、无需遥测，也无需云中继。
平面图和日志
将设备放置在自定义平面图上，并通过内置日志查看器查看历史传感器数据以进行故障排除。
语音和 HTTPS 访问
可选隧道、HTTPS以及与语音助手的集成，让您能够从任何地方安全地访问网关。
为什么要在 Hostinger 上运行 WebThings Gateway
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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