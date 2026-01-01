n8n 是一个工作流自动化平台，通过可视化节点编辑器连接应用程序、服务和 API。此部署增加了 n8n 的 AI 助手，这是一个聊天界面，能将自然语言请求转化为可用的工作流——它会选择正确的节点，将它们连接起来，编写表达式，并解释执行失败的原因，而不是让你去阅读日志。

该助手在与 n8n 一起部署在您自己的 VPS 上的沙盒服务中运行代码，而不是在第三方云中运行，因此工作流逻辑、凭据和生成的代码都保留在您的基础设施上。它由 Nexos AI 提供支持，通过单个密钥让助手访问前沿模型，同时您保留无限的工作流执行次数且没有按任务计费。