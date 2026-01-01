一键部署带 AI 助手的 n8n。
工作流自动化，内置AI聊天，可为您规划、构建和调试自动化。
为 n8n with AI Assistant 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
n8n with AI Assistant 的主要功能
聊天驱动的工作流构建
用通俗易懂的语言描述您想要的自动化，助手就会为您组装节点、连接和表达式。
自托管代码沙盒
生成的代码在运行于您自己的VPS上的独立沙盒服务中执行，因此不会将任何内容发送到外部执行提供商。
引导式错误调试
询问助手为什么执行失败，并获得解释和具体的修复方案，而不是深入挖掘原始执行日志。
Nexos AI模型访问
一个 Nexos AI 密钥让助手能够访问领先的模型，您可以随时切换它使用的模型。
完整 n8n 自动化套件
标准 n8n 包含所有功能——数百个集成、Webhooks、调度以及自定义 JavaScript 节点。
数据保留在您的VPS上
工作流定义、API凭据和执行历史记录存储在您可以控制并可以自由备份的持久卷中。
为什么要在 Hostinger 上运行 n8n with AI Assistant
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。