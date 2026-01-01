ViewTube 是一个开源的、尊重隐私的 YouTube 替代前端。它让您可以通过一个简洁现代的界面搜索、观看和关注频道，该界面代理视频数据，因此 YouTube 永远不会看到您的 IP 地址、浏览器指纹或观看历史记录。它基于 Invidious 和 Piped API 构建，结合了精致的基于 Vue 的播放器、SponsorBlock 片段跳过功能和 DeArrow 缩略图清理功能。

在您自己的 VPS 上自托管 ViewTube，为您提供一个您可以完全掌控的个人化、无广告的 YouTube 体验。一个本地账户系统将您的订阅、历史记录和播放列表存储在您自己的 MongoDB 数据库中，而不是 Google 账户，同时 Redis 保持响应快速。RSS 风格的频道关注让您无需打开 youtube.com 即可了解创作者的动态。