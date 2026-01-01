一键部署 ViewTube。
一个时尚且注重隐私的YouTube替代前端，用于观看视频和管理订阅，且无广告或跟踪。
为 ViewTube 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 ViewTube 构建什么
ViewTube 是一个开源的、尊重隐私的 YouTube 替代前端。它让您可以通过一个简洁现代的界面搜索、观看和关注频道，该界面代理视频数据，因此 YouTube 永远不会看到您的 IP 地址、浏览器指纹或观看历史记录。它基于 Invidious 和 Piped API 构建，结合了精致的基于 Vue 的播放器、SponsorBlock 片段跳过功能和 DeArrow 缩略图清理功能。
在您自己的 VPS 上自托管 ViewTube，为您提供一个您可以完全掌控的个人化、无广告的 YouTube 体验。一个本地账户系统将您的订阅、历史记录和播放列表存储在您自己的 MongoDB 数据库中，而不是 Google 账户，同时 Redis 保持响应快速。RSS 风格的频道关注让您无需打开 youtube.com 即可了解创作者的动态。
ViewTube 的主要功能
无广告或跟踪
视频通过您自己的服务器进行流式传输，因此没有前贴片或中贴片广告，并且YouTube永远不会看到您的IP或浏览器指纹。
不含谷歌的订阅
创建本地账户以关注频道、创建播放列表并追踪历史记录 — 所有数据都存储在您自己的数据库中，而非Google账户。
SponsorBlock 和 DeArrow
自动跳过赞助商片段、片头和自我宣传，并用众包替代方案替换诱导性点击缩略图和标题。
现代视频播放器
一个精致的基于Vue的播放器支持画质和编解码器选择、播放速度、影院模式和键盘快捷键。
Invidious 和 Piped
通过多个Invidious和Piped后端获取数据，自动在实例之间回退以实现可靠播放。
为什么要在 Hostinger 上运行 ViewTube
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
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非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
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