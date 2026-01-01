MetaTrader 5 是全球最受欢迎的零售交易平台，用于外汇、股票、期货、差价合约和加密货币——被全球数百万交易者使用并得到数百家经纪商的支持。此模板在 Wine-on-Linux 容器中运行完整 Windows 版的 MetaTrader 5，通过 KasmVNC 暴露，因此您可以从任何浏览器访问它，而无需在本地安装桌面客户端。

在您的 VPS 上自托管 MT5 为交易者提供了一个 24/7 在线交易终端，可以运行智能交易系统 (EA) 和跟单交易订阅，而无需保持台式电脑开机。基于浏览器的 KasmVNC 前端让您可以从任何地方（台式机、平板电脑或手机）登录，而无需在每台设备上安装专有的 MT5 客户端。