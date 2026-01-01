一键安装部署 MetaTrader 5。
通过 KasmVNC 在浏览器中运行 MetaTrader 5，实现全天候外汇和差价合约交易，无需专用 Windows 机器。
为 MetaTrader 5 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。
你可以用 MetaTrader 5 构建什么
MetaTrader 5 是全球最受欢迎的零售交易平台，用于外汇、股票、期货、差价合约和加密货币——被全球数百万交易者使用并得到数百家经纪商的支持。此模板在 Wine-on-Linux 容器中运行完整 Windows 版的 MetaTrader 5，通过 KasmVNC 暴露，因此您可以从任何浏览器访问它，而无需在本地安装桌面客户端。
在您的 VPS 上自托管 MT5 为交易者提供了一个 24/7 在线交易终端，可以运行智能交易系统 (EA) 和跟单交易订阅，而无需保持台式电脑开机。基于浏览器的 KasmVNC 前端让您可以从任何地方（台式机、平板电脑或手机）登录，而无需在每台设备上安装专有的 MT5 客户端。
MetaTrader 5 的主要功能
全天候 EAs
全天候运行专家顾问和跟单交易订阅，无需让桌面电脑保持唤醒 — 您的VPS会自动处理夜间和周末市场事件。
浏览器访问
通过KasmVNC，您可以使用现代浏览器从任何设备连接到您的MT5终端——无论是台式机、平板电脑还是手机——无需安装Windows。
连接任何经纪商
使用任何MetaTrader 5经纪商 — 全球数百家经纪商支持MT5，包括IC Markets、Pepperstone、FxPro、OANDA、XM等。
图表和指标
完整的 MT5 图表，带有技术指标、市场深度、多时间框架分析，以及通过 MQL5 实现的自定义指标脚本。
算法交易
MQL5 IDE 在终端内，用于编写智能交易系统、自定义指标和脚本 — 加上可选的 Python RPyC 集成，用于外部自动化。
持久配置
您的终端配置文件、模板、EA、指标和账户凭据通过专用的配置卷在容器重启后仍能持久保存。
为什么要在 Hostinger 上运行 MetaTrader 5
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。
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