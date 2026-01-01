Beszel Agent 是 Beszel 监控平台的数据收集组件。它安装在您希望监控的每台服务器上，持续收集 CPU、内存、磁盘和网络指标以及 Docker 容器统计信息，然后安全地将它们转发到中央 Beszel hub 进行聚合和警报。

该代理设计得非常轻量——它消耗的资源微乎其微，同时提供对系统健康的全面可见性。与 hub 的通信通过令牌认证进行保护，并且 Docker socket 访问使其能够获得完整的容器级洞察，无需超出该 socket 挂载的提升主机权限。