一键安装部署 Jellyswarrm。
开源反向代理，可将多个Jellyfin服务器合并成一个统一的媒体库。
为 Jellyswarrm 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Jellyswarrm 的主要功能
统一的库视图
在一个统一的媒体库网格中，浏览来自所有已连接的Jellyfin服务器的电影、节目和音乐，并合并了“接下来播放”和“最近添加”行。
直接上游播放
流媒体直接从源Jellyfin服务器提供，因此转码和带宽都保留在拥有媒体的机器上。
Jellyfin API 兼容
对客户端来说，它看起来像一个普通的Jellyfin服务器，因此，Android、iOS、Roku、Fire TV和Apple TV上的现有应用程序无需更改即可继续工作。
跨服务器用户映射
关联多个上游服务器的账户，这样每个观看者只需登录一次，即可查看他们有权访问的所有库。
服务器联邦
连接的Jellyfin实例间的自动用户同步，无需手动管理账户即可保持凭据和访问权限一致。
个人用户仪表盘
内置用户页面允许查看者通过单一的Web界面管理其上游凭据和连接的库。
为什么要在 Hostinger 上运行 Jellyswarrm
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
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