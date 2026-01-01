Jellyswarrm 是一个开源聚合代理，它将多个 Jellyfin 服务器组合在一个端点之后，将媒体库、用户和播放呈现得如同它们来自单个服务器一样。它专为那些电影、节目和音乐存储在不同机器或网络上，但又希望在一个地方浏览和播放所有内容的家庭和朋友群而设计。

由于它原生支持 Jellyfin API，现有的移动、电视和桌面客户端无需重新配置即可继续工作。在 VPS 上自托管 Jellyswarrm 为您提供了一个稳定的公共入口点，可以在没有 VPN 或 SMB 挂载的情况下桥接远程 Jellyfin 实例，而转码仍然发生在拥有媒体的上游服务器上。