Kong是全球部署最广泛的开源API网关，基于OpenResty（Nginx + LuaJIT）构建，可实现大规模亚毫秒级延迟。它部署在您的服务前端，通过50多个插件的丰富生态系统，处理身份验证、速率限制、流量路由和可观测性 — 无需更改您的应用程序代码。

在您自己的VPS上运行Kong，让您完全控制API流量、插件配置和敏感凭据，而无需承担托管API网关服务的按使用量计费。此部署包含PostgreSQL，用于持久化Kong的配置，并且从启动那一刻起即可用于生产API管理。